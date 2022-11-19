حظيت أغنية المطرب أحمد سعد "وقت شده" التي طرحها الأسبوع الماضي على قناته الرسمية بموقع (يوتيوب) بمشاهدات وتفاعل المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 574 ألفا و641 بعد يومين من طرحها، وفق بيانات اليوتيوب

وواصل أحمد سعد الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بوضع بوستر للأغنية، وأعاد نشر كلمات الأغنية وتعليقات الجمهور عليها.

وطرح أحمد سعد الأغنية مساء يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة.

وتعد الأغنية أحدث أعمال أحمد سعد بعد أغنية "وسع وسع" التي طرحها في شهر يوليو الماضي وحققت ملايين المشاهدات، وهي من ألحانه وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وكان سعد قد أدى أغنية تتر مسلسل "توبة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهي كلمات هشام الجخ وألحان تاكي وأحمد سعد، وتوزيع تاكي.