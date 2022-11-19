اضطر عدد كبير من منصات العملات المشفرة لتعليق بعض عمليات السحب في الأيام الأخيرة، بعد إفلاس منافستها "اف تي اكس" الذي ما زالت تداعياته مستمرة.

وآخر هذه المنصات الفرنسية "كوينهاوس" التي أكدت لوكالة فرانس برس أنها أغلقت عمليات السحب من كتيبها للعملة المشفرة الذي يقدم على أنه منتج توفير للعملات المشفرة.

وفي سلسلة تغريدات، أعلنت المنصة أن بعض المواقع الشريكة التي اقترضت من المنصة أموالا أوقفت عمليات السحب لعملائها.

ويبدو أن القطاع يشهد حالة عدوى بين المنصات إذ بين شركاء "كوينهاوس" (Coinhouse) منصة "جينيسيس" التي أقرضت أموال مشفرة إلى "ألاميدا" التي تعد ذراع مضاربة "اف تي اكس" التي أشهرت إفلاسها الجمعة الماضي.

واشارت "كوينهاوس" إلى "التوتر العام في سوق العملات المشفرة والضغط على السيولة".

الأمر نفسه ينطبق على "جيميني" (Gemini) الذي أسسه الأخوان وينكلفوس اللذان اشتهرا عبر فيسبوك وفيلم "سوشال نيتوورك" (الشبكة الاجتماعية).

واضطرت هذه المجموعة التي تضررت بالخلل في "جينيسيس" (Genesis)، لتجميد برنامجها "جيميني ايرن" (Geminie Earn) الذي يسمح بإيداع عملاتها المشفرة ثم إقراضها للآخرين مقابل أجر.

وكتبت "جيميني" على تويتر "كان الأسبوع الماضي فصلا صعبا ومرهقا جدا لقطاعنا".

وذكر موقع "كوينديسك" (CoinDesk) أن "جيميني" سجلت قبل وقف عمليات السحب وخلال 24 ساعة فقط سحب 600 مليون دولار مقابل إيداع أقل من مئة مليون وهو خلل خطير بسبب توتر المستخدمين الذين يخشون العدوى.

أما "بلوكفاي" (Blockfi) التي تعد من كبار اللاعبين فقد جمدت منصتها بالكامل بعدما كانت تدير حتى نهاية حزيران/يونيو حوالى 3,9 مليارات دولار موزعة على أكثر من 650 ألف حساب.

وقالت المجموعة "كنا مكشوفين إلى حد كبير على اف تي اكس".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنها تفكر في إعلان إفلاسها.

وقال فرانشيسكو ميلبينانو المدير العام لشركة "كادينا إيكو" (Cadena eco) المتخصصة في تسجيل كل الصفقات على أي منصة بلوكتشين "إنه أمر يثير قلقا كبيرا لأننا لم نر بعد حجم العدوى".

ورأى أن زلزال "اف تي اكس" وارتداداته يتجاوز في حجمه ما حدث في الربيع بسبب الانهيار الداخلي للعملة الرقمية تيرا الذي ألحق أضرارا بعدد كبير من مواقع صرف العملات ولا سيما "سيلسيوس".

وشبه إفلاس "اف تي اكس" بإفلاس المجموعة المصرفية "ليمان براذرز" الذي أثار الذعر في كل الأسواق وجرف معه العديد من المصارف.