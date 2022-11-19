تجري شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطائرات عملية إعادة هيكلة لوحدتها الدفاعية، وتبسيط عمل ثماني قطاعات، لتصبح أربعة فقط، في أول عملية تغيير تنظيمي واسعة، أعدها الرئيس الجديد للقطاع، تيد كولبيرت.

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة، يغادر جيم شيلتون منصب النائب الأول لرئيس الشركة لشؤون الفضاء والإطلاق في شباط/ فبراير المقبل، ليصبح كبير مستشاري كولبيرت لمشروعات الفضاء المستقبلية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء

ووفقا لبيان سيتولى كاي سيرز رئاسة وحدة الفضاء والاستخبارات وأنظمة التسليح التي أنشئت حديثا.