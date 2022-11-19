أكدت الولايات المتحدة ضرورة العمل على إتاحة خدمات الإنترنت لـ 7ر2 مليار شخص حول العالم يفتقدون هذه الخدمات بصورة جيدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن هذا جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن.

وأضاف برايس أن مارتن، حين تتولى مهام منصبها في شهر يناير المقبل، ستكون أول سيدة تشغل هذا المنصب على مدى تاريخ الاتحاد الممتد لنحو 157 عاما، وقد هنأتها شيرمان على منصبها الجديد.

وأوضح أن الجانبين بحثا رؤية مارتن بشأن ربط العالم والتعزيز الرقمي، والقيادة في الاتحاد الدولي للاتصالات.