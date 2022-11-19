قالت إدارة الأرصاد الجوية إن دولة الكويت تأثرت بامتداد المرتفع الجوي الاوروبي مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا أدت لانخفاض درجات الحرارة بين 4 و6 درجات مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتقل كميات السحب وفرص الامطار تدريجيا مساء اليوم السبت.



وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطقس المتوقع حتى يوم الثلاثاء يكون دافئا ومشمسا معظم الوقت خلال ساعات النهار مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 20 - 45 كيلو مترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و27 درجة مئوية.



وأضاف القراوي أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره خاصة في الاماكن المكشوفة مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية مع درجات حرارة صغرى متوقعة ما بين 11 و16 درجة مئوية.



وذكر أن سرعة الرياح تقل لتتحول الى متقلبة الاتجاه مع تكاثر لكميات السحب يوم الاربعاء القادم ليكون الطقس دافئا وغائما جزئيا الى غائم مع درجة حرارة عظمى متوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية.