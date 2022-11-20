الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يتطلع مهاجم منتخب قطر الأول لكرة القدم ونادي الدحيل المعز علي إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية عندما يخوض منافسات مونديال قطر، لاسيما أنه يمتلك العديد من الأرقام والإنجازات على المستوى الشخصي، وذلك من خلال مشاركته مع منتخب قطر في البطولات القارية والدولية، نجح المهاجم القطري في تسجيل الأهداف في بطولتي كوبا أميركا والكأس الذهبية، وأيضا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر ـ ضيف شرف، وبطولة كأس أمم آسيا 2019 الإمارات.



خاض المعز النهائيات كأس العالم تحت 20 سنة 2015 في نيوزيلندا، حيث خطف المهاجم الشاب الأنظار في نهائيات كأس آسيا عام 2019 في الإمارات بعدما قاد العنابي إلى اللقب الأول محققا في نفس الوقت لقب هداف البطولة قبل أن يحظى بفرصة نادرة باللعب على ملعب ماراكانا الأسطوري في «كوبا أميركا» خلال نفس العام وأعقبها مشاركة تاريخية في الكأس الذهبية.



ويحمل المعز الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، حيث سجل 9 أهداف في نسخة 2019، كما حصد المعز جائزة افضل لاعب في البطولة، وسجل المعز أول أهدافه في البطولة في أول مباراة له في دور المجموعات ضد لبنان، وفي المباراة التالية ضد كوريا الشمالية، سجل سوبر هاتريك (4 أهداف) خلال 51 دقيقة، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل سوبر هاتريك بعد الإيراني علي دائي الذي سجل أربعة أهداف في 23 دقيقة أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا 1996.



كما حطم المعز علي الرقم القياسي الذي كان يحمله منصور مفتاح بخمسة أهداف مع قطر في كأس آسيا، في نصف النهائي ضد الإمارات، سجل المعز هدفه الثامن في البطولة بفوزه 4-0، معادلا الرقم الذي حققه علي دائي في عام 1996 والتي أقيمت في الإمارات أيضا، كأكثر لاعب سجل أهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا.



حطم هذا الرقم القياسي في المباراة التالية بعد تسجيله الهدف الافتتاحي بركلة مقصية في المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 ضد اليابان.



كما توج المعز بجائزة هداف بطولة الكأس الذهبية 2021 لمنطقة كونكاكاف، بعدما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، وباتت هذه الجائزة الثانية لمهاجم العنابي في البطولات القارية، بعد كأس آسيا 2019.



وكان المعز علي أول لاعب يسجل في ثلاث قارات بتسجيله هدفا خلال مشاركة العنابي في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل عام 2019، إضافة إلى بطولتي كأس آسيا وكأس الكونكاكاف الذهبية.



بالإضافة إلى ذلك، حصل المعز علي على هداف بطولة آسيا تحت 23 سنة لعام 2018 برصيد 6 أهداف والتي أقيمت في الصين، عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما، وجاءت الأهداف الـ6 خلال 4 مباريات من أصل 6 لعبها منتخب قطر في البطولة، ويمتلك المعز في رصيده التهديفي 40 هدفا على بعد هدفين من تحطيم الرقم القياسي لنجم الكرة القطرية السابق منصور مفتاح.