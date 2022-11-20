اختير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في كرة القدم بين قطر المضيفة والإكوادور اليوم على ستاد البيت في مدينة الخور، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).



وقال «فيفا» في بيان «بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018».



وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الاولى ايضا في الشرق الأوسط، فيما تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.



ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو مانيه ثاني أفضل لاعب في العالم وافضل لاعب افريقي.