فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي مصر وبلجيكا الودية التي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد جابر الأحمد الدولي وانتهت بفوز الفراعنة 2-1.



وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لمنتخب مصر الذي سجله نجم طرابزون سبور التركي محمود تريزيجيه، لكنه بعد التوجه الى غرف خلع الملابس، قرر إهداء تلك الجائزة الى تريزيجيه.



وأثنى صلاح على المستوى الذي ظهر به محمود تريزيجيه أمام بلجيكا، وقال: «لقد كان أحد نجوم اللقاء ويستحق أن يكون رجل المباراة بعد إحرازه الهدف الثاني».