حط المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في الدوحة ليل الجمعة السبت، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على افتتاح مونديال قطر.



ونقل المنتخب البرتغالي إلى فندقه الفخم الواقع على قرابة 30 كيلومترا غرب العاصمة القطرية، حيث كان باستقباله مجموعة كبيرة من المشجعين الرافعين أعلام البرتغال.



وكانت راكيل ماديرا (33 عاما) من بين الذين استقبلوا البرتغال ورونالدو الذي يخوض النهائيات العالمية للمرة الخامسة في مسيرته. وقالت المقيمة في قطر: «نحن بلد صغير لكنهم سيذكروننا، إنه عامنا (للفوز باللقب)».



بالنسبة لمواطنتها ديان دا سيلفا البالغة من العمر 34 عاما، فكأس العالم هذه لا تتعلق وحسب برونالدو الذي سيكون من بين 5 لاعبين في هذه النسخة يخوضون النهائيات للمرة الخامسة في مسيرته.



وشددت على أن منتخب بلادها «فريق، محترفون ويريدون المحافظة على تركيزهم» وعدم الانشغال بما يدور من جدل بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رونالدو بحق فريقه مان يونايتد الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.



وحلت البرتغال في الدوحة بعد خوضها مباراة تحضيرية أخيرة في لشبونة تغلبت فيها على نيجيريا برباعية نظيفة بغياب رونالدو الذي، كما حال جميع أعضاء الفريق، ولم يخرج «الدون» ليل السبت لتحية الجمهور الذي جاء للترحيب بـ «سيليساو» أوروبا.



ويبدأ فريق المدرب فرناندو سانتوس مشواره في نهائيات قطر الخميس ضد غانا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم الأوروغواي (يلتقيها في 28 نوفمبر) وكوريا الجنوبية (يلتقيها في 2 ديسمبر).

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»