يحيى حميدان



يعيد عشاق منتخبنا الوطني لكرة القدم فتح النقاشات المليئة بالحسرة والحزن على حال «كرتنا» مع كل بطولة كبيرة تضم نخبة المنتخبات سواء القريبة أو البعيدة، والتي تتركز في معظمها حول أسباب غيابنا الطويل عن البطولات الكبيرة مثل كأس العالم، أو حتى كأس آسيا التي أصبح الوصول إليها صعبا.



«الأنباء» استطلعت آراء عدد من المدربين الوطنيين للوقوف على أسباب غياب «الأزرق» الدائم عن المونديال، وماذا نحتاج لنعود بقوة.



البداية كانت مع لاعب العربي السابق مهند الأنصاري، الذي أكد أن السبب الأول لابتعادنا عن كأس العالم هو غياب التخطيط واللجوء للحلول الترقيعية عقب كل فشل وهذا ما أخرنا في التصنيف الدولي وجعلنا نغيب عن المنافسات الكبيرة.



وأضاف الأنصاري أن غياب تطبيق الاحتراف الكلي وإجبار اللاعبين على الانضباط بمواعيد النوم والأكل والحضور للتدريب تجعل المهمة صعبة على أي مدرب يتولى تدريب «الأزرق» حتى ولو كان المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، لأنه سيعاني من نظام الحياة لدى لاعبينا ومنها السهر والعمل صباحا واللجوء للأكل غير الصحي، حيث من المستحيل أن يجهز المنتخب الوطني ليكون قادرا على مقارعة المنتخبات الآسيوية أو الخليجية في ظل هذه الظروف التي يصعب حلها في معسكر تدريبي مدته 20 يوما على سبيل المثال.



وأوضح الأنصاري أن لاعبينا من الفئات السنية الصغيرة من مواليد 2006 إلى 2009 لديهم البنية الجسمانية والمهارة حسبما رأى، مؤكدا أنهم يحتاجون فقط للاهتمام وجلب مدرب على مستوى عال سواء محلي أو أجنبي ليتولى تدريب منتخبات هذه المراحل العمرية ويصعد معهم تدريجيا حتى المنتخب الأول.



ورأى الأنصاري أن التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليس مستحيلا، ولكنه يحتاج إلى عمل جاد وكبير لتوفير كل عناصر النجاح للاعبين و«الأزرق».



من جهته، قال مدرب فئة الناشئين في نادي كاظمة حاليا ولاعب القادسية السابق محمد النمش إن أسباب غياب «أزرقنا» عن المناسبات الكبيرة له عدة أسباب، منها: قلة عدد الفرق في المنافسات المحلية، وجود فارق فني كبير بين الأندية الجماهيرية وغير الجماهيرية من ناحية عدد اللاعبين المميزين، التغيير الدائم على صعيد الأجهزة الفن ية لكل المنتخبات العمرية.



وأردف النمش قائلا: «من الأسباب كذلك ضعف اعداد الفرق للمنافسات المحلية، بالإضافة إلى قلة المشاركات الخارجية للأندية، وغياب الاستقرار على أسماء لاعبي المنتخبات بمختلف المراحل».



وأكمل النمش حديثه: «للوصول إلى مونديال 2026 نحتاج لتوفير بنية تحتية رياضية متكاملة، وضرورة اختيار المدربين الأكفاء في الأندية أو المنتخبات بغض النظر عن الجنسية، ويجب وضع مدربين على مستوى عال من الخبرة في مرحلة السن العام، ونحتاج كذلك الى تسهيل الاحتراف الخارجي للاعبين، بالإضافة الى تطبيق الاحتراف الكلي».



الشخص المناسب



بدوره، أكد مدرب فئة الأشبال في نادي خيطان ولاعب القادسية السابق حمزة الصراف أن غياب «الأزرق» عن كأس العالم منذ المشاركة الوحيدة في عام 1982 يعتبر محزنا بالتأكيد، مشيرا الى ان غياب الشخص المناسب عن المكان المناسب من أبرز أسباب تراجعنا كرويا.



وقال الصراف ان غياب التخطيط السليم وعدم وضع أهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى أحد الأسباب كذلك، وعلينا التفكير في المستقبل ووضع رؤية واضحة حتى نضع قدما في مثل هذه المناسبات الكبيرة.



ويعتقد الصراف أن الوصول لكأس العالم يجب أن يكون مشروع دولة وليس رغبات وأمنيات المحيط الرياضي فقط، كما يجب علينا توفير طاقم فني على مستوى عال ويقوم بتحديد جميع الاحتياجات وبعد توفيرها لهذا الطاقم يتم وضع خطة واضحة وتتم محاسبته عليها من قبل لجنة مختصة في حال الإخفاق.