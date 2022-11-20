تحتفل جمعية المهندسين اليوم الأحد بالذكرى الـ 60 لإنشائها وهي تمضي في مسيرتها الوطنية «لتصبح أكبر كيانات جمعيات النفع العام عمرا ورقما صعب في العمل التطوعي في البلاد».



وفي الذكرى الـ60 لإنشائها يسجل التاريخ للجمعية دورها الريادي والمساهمة الحقيقية في حل مشكلات المجتمع كالسبق في «تكويت» مهنة الهندسة وإلقائها الضوء على مزايا الأخذ بطرائق الطاقة المتجددة عبر إنشاء «مركز كفاءة الطاقة» والدور المميز الذي قام به المهندسون خلال جائحة (كورونا) من خلال تحويل مبنى الجمعية الى مصنع لمعدات بسيطة دعما للصفوف الأمامية. وبهذه المناسبة، وصف رئيس الجمعية م.فيصل العتل في تصريح لـ «كونا» دور الجمعية بأنه «رقم صعب لا يمكن مجاراته في العمل التطوعي وسط مؤسسات المجتمع المدني وسجل فخر لكل مهندس ومواطن كويتي بأن تكون الجمعية أول جمعية نفع عام أشهرت في الكويت رسميا» لافتا إلى أن «نجاح عملها يرسخ الشعار الذي ترفعه دوما وهو «الأوطان تبنى بسواعد أبنائها». وأثنى العتل على دور المؤسسين من طلائع المهندسين الكويتيين الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات العالمية المرموقة والذين كان لهم دور كبير في مسيرة بناء العمل التطوعي الهندسي بشكل خاص»، مشيرا في هذا السياق الى «تاريخ الجمعية الطويل الذي واكب نهضة الكويت العمرانية والاقتصادية» وإلى «النظرة الثاقبة والرؤية بعيدة المدى لرواد العمل التطوعي ـ الهندسي في الكويت». وأكد أن الجمعية ماضية في نفس النهج الذي وضعه المؤسسون وفي تعزيز دور المهنة والمهندس وخدمة الدولة والمجتمع وأعضاء الجمعية، مبينا أن «مجلس الادارة يعمل على توفير كل السبل لتنفيذ مبادرات ومشاريع المتطوعين».



وكشف أن الجمعية قدمت خلال الاعوام الستة الماضية «عددا من المبادرات للحكومة أدرجت اثنتان منها في خطة التنمية» وهما «إنشاء مركز كفاءة الطاقة وتعديل التركيبة السكانية وهو مشروع في التنمية البشرية يهدف الى تأهيل وتدريب القطاعات الهندسية تمهيدا لتكويت شامل للمهنة في القطاعين العام والخاص لاسيما أن لدى الجمعية نحو 20 ألف مهندس». وأوضح أن الجمعية تنفذ حاليا «جزءا من هذه المبادرة وهي تنقية سوق العمل من المهندسين غير المعتمدين إذ راجعت عضوية نحو 70 ألف مهندس غير كويتي منذ مارس 2018 وأخرجت أكثر من 12 ألف مهندس غير كويتي من سوق العمل بعد أن تبين أن مؤهلاتهم غير معتمدة أو لم يتجاوزوا الاختبارات المهنية». وتأسست جمعية المهندسين على سواعد ابناء الوطن المؤسسين المهندسين منهم من هو حي يرزق ومنهم من رحل.