أحمد مغربي



علمت «الأنباء» عبر مصادرها أن شركة نفط الكويت تتجه لتمديد عقدين قائمين، وترسية مناقصة بتكلفة إجمالية تصل إلى 74.4 مليون دينار.



وفي هذا الصدد، أظهرت وثائق رسمية أن «نفط الكويت» تستهدف تمديد عقد تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات شركة نفط الكويت والصيانة المبرم مع شركة بيتروفاك إنترناشيونال لمدة 12 شهرا وتحديدا من 18 يناير 2023 حتى 17 يناير 2024 بـ 2.18 مليون دينار، وذلك لحين الانتهــــاء من مناقصــــة العقــد البديل.



وفي هذا الشأن، تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن عملية التمديد ستتم بنفس شروط وبنود العقد وأسعار السنة الخامسة، فيما قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من «نفط الكويت» يتضمن الرد على ملاحظاته والتنسيق مع القطاع الفني.



وطلبت الشركة أيضا تمديد توفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصحية بمستشفى الأحمدي المبرم مع شركة بيت الموارد الكويتي لخدمة وإدارة الموارد البشرية لمدة 12 شهرا على أن تكون الستة أشهر الأولى متواصلة والـ 6 أشهر المتبقية على أساس (شهرا بشهر) اعتباراً من 16/11/2022 حتى 15/11/2023 بمبلغ إجمالي وقدره 3.75 ملايين دينار، فيما قرر «المناقصات» الموافقة على التمديد.



وفي سياق متصل، طالبت الشركة ترسية مناقصة إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة غرب الكويت على شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط بقيمة تصل إلى 68.5 مليون دينار، فيما قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين تجديد التأمين الأولي.