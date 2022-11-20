أكد نائب رئيس مجلس الــــوزراء ووزيــر النفــــط د. بدر الملا، أن مشروع الوقود البيئي حقق نقلة نوعية للقطاع النفطي بتحسين جودة ومستوى منتجات (البترول الوطنية)، ما أتاح المزيد من الفرص المربحة لبيع المنتجات في الأسواق العالمية.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير وفقا لبيان صادر عن شركة البترول الوطنية، عقب قيامه بزيارة تفقدية للشركة أمس، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه ضمن التشكيل الحكومي الجديد.



وأكد الملا أهمية الالتزام بتطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، معتبرا أن ذلك يعد أولوية كبرى لارتباطه المباشر بمسؤولية القطاع في المحافظة على سلامة العاملين وتأمين المنشآت النفطية.



وأعرب بهذا الصدد عن تفهمه لطبيعة أعمال القطاع التي تجعله عرضة أكثر من غيره للحوادث والمخاطر المحتملة، مؤكدا أن دور مسؤولي القطاع هو اتخاذ كافة ما يلزم من تدابير وإجراءات للمحافظة على أرواح العاملين.

ودعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تسهم في الارتقاء به وخاصة برامج التدريب والتأهيل الحديثة.



وأشاد بجهود الأجيال المتعاقبة من قيادات الشركة والعاملين بها وبدورهم في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية من خلال حرصهم على تطوير كوادرها البشرية وتحديث منشآتها ومرافقها ومواكبة للاشتراطات والمعايير البيئية للأسواق العالمية.



وذكر البيان أن الوزير قام برفقة قياديي القطاع والشركة بزيارة إلى مصفاة ميناء الأحمدي، حيث قام بجولة ميدانية اطمأن خلالها على سير عملياتها الإنتاجية والتقى العاملين وأعضاء فريق الإطفاء التابع للمصفاة، مثنيا على تفانيهم الدائم وجهودهم المخلصة.



وعقد الملا خلال الزيارة اجتماعا مع القياديين النفطيين دعا فيه إلى تعزيز التعاون بين الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة وشركاتها التابعة من أجل تحقيق أهداف وتطلعات القطاع النفطي الكويتي.



وأكد أن تسكين المناصب القيادية في شركات القطاع يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، محذرا من الانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على أعمال هذا القطاع الحيوي نتيجة التأخر في اتخاذ القرار.



واستمع إلى مجموعة من الرؤى والأفكار المتعلقة بمشاريع وخطط شركة البترول الوطنية الحالية والمستقبلية ووعد بتذليل كل العقبات التي قد تعترض أداء الشركة لمهامها على أكمل وجه.



وشاهد بعد ذلك عرضا مرئيا عن الشركة، شمل أبرز المحطات في تاريخها والإنجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي جاوزت الـ 60 عاما وخصوصا المشاريع الكبرى التي نفذتها خلال المرحلة الماضية وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي وخط الغاز الخامس.