محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت أجلت طرح مناقصة لمشروع لتسريع العمل في مشروع يتعلق بأربعة مراكز لتجميع في شرق الكويت، حسب ما نقلته عن مصادر مطلعة، وأضافت انه كانت ثمة آمال في السابق بأن يتم طرح مناقصة أمام المقاولين في نهاية هذا العام لتقديم عطاءات على المشروع المقدرة تكلفته بنحو 700 مليون دولار، والذي يحمل الرقم المرجعي EF/ 2059، ولكن بات من المتوقع الآن أن يتم طرحها للمناقصة في الربع الأول من عام 2023.



وبحسب المصادر، فقد كان هناك تحرك ضئيل للغاية في هذا المشروع منذ الموافقة على ميزانيته قبل أكثر من شهر، وذكرت أن مراكز التجميع التي سيصار الى تحديثها كجزء من المشروع هي ذوات الأرقام GC 1 وGC 2 وGC 11 وGC 19.

تجدر الإشارة إلى أن حقول النفط في الكويت ترتبط بشبكة واسعة من مراكز التجميع التي تعمل كموقع لتجميع النفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق، وتوفر مراكز التجميع في الكويت المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.