شنت إسرائيل أمس ثاني سلسلة من الغارات على الأراضي السورية خلال أسبوع، مستهدفة هذه المرة مواقع في الساحل والمنطقة الوسطى. وأسفرت الغارات عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخر، وفق ما نقل وسائل الإعلام السورية عن مصدر عسكري، قال ان القصف الجوي تم «من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية».



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل كثفت هجماتها على المواقع السورية، وان قصف الأمس استهدف مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة بين محافظتي حمص وحماة، وأسفر عن تدمير أسلحة وذخائر. كما طال موقعا للقوات السورية يضم بطارية للدفاع الجوي في ريف جبلة في محافظة اللاذقية الساحلية، حيث 4 عسكريين بينهم ضابطان، وجرى تدمير مستودع. وأشار الى مقتل الغارات الإسرائيلية هذا العام أسفرت عن مقتل 69 شخصا بينهم 52 من السوريين من ضمنهم 36 من ضباط وعناصر الدفاع الجوي.



وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن الغارات نفذتها طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس على الساحل السوري، مستهدفة مواقع عسكرية في المنطقة الساحلية والوسطى، مؤكدة أن «الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها».