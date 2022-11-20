كشفت السلطات الأمنية التركية عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير اسطنبول الذي اودى بحياة ستة اشخاص وأوقع اكثر من 80 جريحا في شارع الاستقلال الأسبوع الماضي، مع اتساع رقعة التوقيفات على هامش التفجير وامتدادها حتى بلغاريا.

وأفادت المصادر الأمنية بأن القنبلة المستخدمة تم تزويدها بمسامير وقطع حديد ورصاص صنارات صيد لزيادة مفعول مادة «تي إن تي» المتفجرة. وظهرت بقايا مادتي «تي إن تي» و«نيترو السليلوز» في الأدلة.

وأوقفت فرق الأمن التركية 8 مشتبهين جدد في قضية التفجير الإرهابي. كما أعلن مكتب المدعي العام البلغاري أمس توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم في الهجوم.

وذكرت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة فرانس برس إن «خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة» أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار.

وقال كبير المدعين إيفان جيشيف لرويترز إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام ثلاثة رجال من أصل مولدوفي ورجلا وامرأة كرديين سوريين بعد تحقيقات وتعاون عن قرب مع مدعين من تركيا المجاورة.



وأضاف جيشيف «تم اتهام خمسة أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، ألا وهي الهجوم في إسطنبول و(الثانية) عن تهريب البشر».



وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو كشف خلال إجابته عن أسئلة وانتقادات النواب خلال مناقشات موازنة الوزارة لعام 2023 أمس الأول، كشف أن أحلام قالت إن تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تنتمي إليه كان ينوي تهريبها إلى اليونان.



وأشار إلى أن الملقب «بخليل» كان يتولى تأمين الدعم اللوجيستي من القامشلي بسورية، في حين كان الآخر - الملقب «بحجي» الموجود في منبج السورية - يدير العملية، وهو من قام بتكليف الإرهابية البشير بتنفيذ التفجير بعد أن جعلها أداة طيعة بيده ورتب العلاقة بينها وبين المدعو «بلال حسان» الذي كان يتحرك معها.