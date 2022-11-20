العسل وأمراض القلب



وجد باحثون أن العسل يُحسن المقاييس الرئيسية لصحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستويات السكر في الدم والكوليسترول، خاصة إذا كان العسل خاما ومن مصدر أزهار واحد.

وأجرى الباحثون من جامعة تورنتو، مراجعة منهجية وتحليل تلوي (تحليل إحصائي) للتجارب السريرية على العسل، ووجدوا أنه يخفض نسبة الجلوكوز في الدم الصائم، والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، وعلامة مرض الكبد الدهني. كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول «الجيد»، وبعض علامات الالتهاب.

ونشرت نتائج المراجعة في مجلة Nutrition Reviews، ويقول توسيف خان، الباحث البارز في الدراسة، والباحث المشارك في علوم التغذية في كلية الطب في جامعة تيميرتي: «هذه النتائج مفاجئة، لأن العسل يحتوي على نحو 80% من السكر، لكن العسل أيضا عبارة عن تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجيا الأخرى، التي من المحتمل جدا أن تكون لها فوائد صحية». وأظهرت الأبحاث السابقة أن العسل يمكن أن يحسن صحة القلب، وخاصة في الدراسات المختبرية والحيوانية.

وتعد الدراسة الحالية المراجعة الأكثر شمولا حتى الآن للتجارب السريرية، وتتضمن البيانات الأكثر تفصيلا حول المعالجة ومصدر الأزهار. وقال جون سيفنبيبر: «تظهر هذه النتائج أن الأمر ليس كذلك، ويجب أن تتوقف عند تصنيف العسل كسكر حر أو مضاف في الإرشادات الغذائية».



وأكد سيفينبيبر وخان أننا « لا نقول إنه يجب أن تبدأ في تناول العسل إذا كنت تتجنب السكر حاليا. الوجبات الجاهزة تتعلق أكثر بالاستبدال - إذا كنت تستخدم سكر المائدة أو شرابا أو أي محلي آخر، فإن تبديل تلك السكريات بالعسل قد يقلل من مخاطر استقلاب القلب».



المصدر: «ميديكال إكسبريس»