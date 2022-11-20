محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد إلى النيابة العامة مواطنا لإدارة منزله في صباح السالم وتحويله الى مزرعة للماريغوانا وأرفق في ملف الإحالة 9 شتلات وبذور و100 غرام من الماريغوانا و50 غرام زيت ماريغوانا الى جانب مقطع يوثق تحويل جانب من المزرعة الى مزرعة مجهزة.



واستنادا إلى مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن اتجار مواطن بمخدر الماريغوانا وبعد عمل التحريات تبين انه يقوم بتصنيع هذا المخدر بإقامة مزرعة داخل منزل يوفر فيها الاشتراطات اللازمة لنمو ثمار هذا المخدر.



وأضاف: تم التواصل مع النيابة العامة وتزويدها بالمعلومات، حيث منحت رجال المكافحة أمرا بمداهمة المنزل وضبط المواطن والتحفظ على المضبوطات وأدوات التصنيع وتوثيق محتويات المصنع.