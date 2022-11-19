كوالالمبور ـ وكالات: خسر الزعيم الماليزي المخضرم مهاتير محمد (97 عاما) السباق إلى مقعد برلماني في الانتخابات العامة، وهي أول هزيمة له خلال 53 عاما.



وجاء مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع بمنافسة خاضها خمسة مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.



وأدلى الماليزيون بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة تأمل الحكومة، التي تهزها فضيحة فساد واسعة، ترسيخ شرعيتها فيها واستعادة الاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا.

ويضم البرلمان الماليزي 222 مقعدا.