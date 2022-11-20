علاء مجيد



تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 12.18 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري بلغت نسبته 1.86% وبتراجع قدره 232 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.41 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 12.479 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.179 مليار دينار، بالاضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 268.5 مليون دينار.



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أكتوبر الماضي نحو 1.991 مليار دينار بارتفاع قدره 14 مليون دينار وبنسبة 0.7% عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 1.977 مليار دينار، مقسمة إلى 1.960 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية، وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.026 مليون دينار.

فقد ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينار خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 1.142 مليار دينار مقارنة بـ 1.137 مليار دينار في سبتمبر الماضي.



كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية أكتوبر الى 636.86 مليون دينار مقارنة 633.19 مليون دينار في سبتمبر الماضي، وارتفعت ايضا فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أكتوبر الماضي 106.89 مليون دينار في مقارنة بـ 100.26 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



بينما تراجعت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 50.05 مليون دينار مقارنة بـ 51.64 مليون دينار في سبتمبر الماضي. وارتفعت فئة النصف دينار، فقد بلغت 13.09 مليون دينار بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بـ 12.87 مليون دينار في سبتمبر الماضي.

وأخيرا، ارتفعت فئة الربع دينار كويتي حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 11.02 مليون دينار مقارنة بـ 10.93 ملايين دينار في سبتمبر الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فتراجعت خلال شهر أكتوبر على مستويات شهر سبتمبر الماضي حيث بلغت في شهر أكتوبر 31.026 مليون دينار مقارنة بـ 31.045 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تراجعت فئة 100 فلس خلال أكتوبر محققة 13.99 مقارنة بـ 14.01 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي.