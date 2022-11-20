عبدالكريم العبدالله



أطلقت رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية ماراثون طب العائلة 2022 في حديقة الشهيد، بالتعاون مع برنامج طب العائلة التدريبي ودعم الجمعية الطبية الكويتية.



وقال رئيس رابطة أطباء طب العائلة والممارسين العامين الكويتية د.محمد العازمي ان عدد المشاركين في الماراثون بلغ 400 شخص، وشمل العديد من المشاركات من جميع الطواقم الطبية في الكويت وطلبة مركز العلوم الطبية وعائلاتهم.



وبين العازمي أن الحدث شمل سباقا للجري بمسافة 5 كيلومترات تلته مسابقات رياضية مختلفة، وذلك تشجيعا ودعما للصحة البدنية والنفسية للعاملين والطلبة في المجال الطبي، فضلا عن خلق أجواء تنافسية وترفيهية خارج إطار المستشفيات والمراكز الصحية والجامعة.



بدورها، أشارت أمين صندوق الرابطة وعضو اللجنة المنظمة د.طيبة الحسن إلى تقديم جوائز عديدة بأكثر من 5 آلاف دينار ما بين نقدية وهدايا للفائزين في سباق الجري والتحديات الرياضية ومسابقة التصوير.



وكشفت الحسن عن خطط مستقبلية لتنظيم العديد من الأنشطة للأطباء عبر رابطة أطباء العائلة الكويتية، مع الاستمرار في تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية ومنها الماراثونات السنوية، متقدما بالشكر الى أعضاء اللجنة المنظمة والجمعية الطبية لدعمها وبرنامج طب العائلة التدريبي وجميع الجهات الراعية والمشاركة في هذا الحدث.