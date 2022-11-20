ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغ 148 شركة، أو نحو 94.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 157 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.



وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.643 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت -39.8% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 البالغة نحو 2.729 مليار دينار، ولكن معظم الأثر السالب ناتج عن أرباح ضخمة وغير مكررة لشركة أجيليتي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.



وكانت أرباح أجيليتي للأرباع الثلاثة الأولى في عام 2021 قد بلغت نحو 978 مليون دينار، بينما بلغت أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 نحو 41.4 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 936.6 مليون دينار.



وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 458.1 مليون دينار، مع أرباح الربع الثاني للعينة نفسها والبالغة نحو 516.1 مليون دينار نجدها قد انخفضت بنحو -11.3%، وانخفضت كذلك بنحو -31.5% عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2022 البالغة نحو 668.5 مليون دينار.



وفي التفاصيل، زادت 4 قطاعات من مستوى ربحيتها، وخفض قطاع واحد من مستوى خسائره عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من عام 2021، بينما انخفضت أرباح 6 قطاعات، وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأفضل القطاعات أداء كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 899.4 مليون دينار مقابل نحو 719.6 مليون دينار، ثانيها قطاع الاتصالات الذي زاد من أرباحه البالغة 172.8 مليون دينار إلى أرباح بنحو 208.9 مليون دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع المواد الأساسية بتحقيقه أرباحا بلغت 10.1 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.6 ملايين دينار.



وتراجعت أرباح قطاع الصناعة من نحو 1.044 مليار دينار وكانت تتضمن الأرباح غير المكررة لشركة أجيليتي، إلى نحو 93.2 مليون دينار. وتبعه في قيمة التراجع قطاع العقار بتحقيقه أرباحا بلغت 124.3 مليون دينار مقارنة بنحو 294.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2021، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.



وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى تحسن أداء 89 شركة مقارنة مع أدائها للفترة نفسها من عام 2021، من ضمنها زادت 60 شركة مستوى أرباحها و29 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 60.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 59 شركة تراجعا في مستوى أدائها، ضمنها 35 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 24 شركة أخرى إما انتقلت من الربحية إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.



وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 1.117 مليار دينار، أي نحو 68% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 374.2 مليون دينار، وجاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بنحو 205.8 مليون دينار، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المرتبة الثالثة بنحو 151.9 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 78.9 مليون دينار، حيث حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 23.4 مليون دينار، تلتها شركة «أسيكو للصناعات» بخسائر بنحو 11.6 مليون دينار، ومن ثم شركة «بيت الطاقة القابضة» بنحو 11.4 مليون دينار.