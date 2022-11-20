نظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وجمعية المدققين الداخليين الكويتية يوم الثلاثاء الماضي، مؤتمر التدقيق الداخلي الأول تحت عنوان «التحديات والاتجاهات المستقبلية للتدقيق الداخلي».وقد لاقى المؤتمر حضورا واسعا من المتخصصين في الشؤون المالية والتدقيق الداخلي من الشركات الرائدة في الكويت، كما حضره د.خالد بودي عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي وعدد من قيادات القطاع المصرفي الكويتي.وأسفر المؤتمر عن مناقشات حول التحديات التي يواجهها المتخصصون في هذا المجال في الوقت الراهن وكيفية التغلب عليها. كما ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الأهمية، منها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتنسيق بين الوظائف الرقابية داخل المؤسسات، ورقمنة التدقيق الداخلي، وتطلعات أعضاء مجلس الإدارة من المدققين الداخليين.وفي هذا الصدد، أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي، على أهمية مهنة التدقيق الداخلي ودورها الحيوي في تحسين أداء الشركات، فضلا عن دورها في تحديد العوامل الأكثر خطورة والمخاوف المستقبلية ونقاط الضعف الحالية في عمل أي شركة.وأعرب الحساوي عن سعادته بالتعاون مع كل من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وجمعية المدققين الداخليين الكويتية في تنظيم هذا المؤتمر المهم لنقل التجارب والخبرات واتباع أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال. وأكد على حرص الاتحاد وتطلعه إلى تنظيم مثل هذه المؤتمرات في المستقبل لما فيه مصلحة ليس فقط القطاع المصرفي، ولكن كل القطاعات الأخرى.من جانبه، قال رئيس لجنة التدقيق الداخلي باتحاد مصارف الكويت، رئيس إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وسام القاري، إن مهنة التدقيق الداخلي توفر العديد من المزايا للمؤسسات والكيانات، فيما يتعلق بمساعدة الإدارة في تقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية، سلامة وموثوقية المعلومات المالية والتشغيلية، حماية الأصول، والامتثال بالقوانين واللوائح.وأوضح القاري أنه في ظل التطورات والتحديات التي باتت تواجه مهنة المدقق الداخلي، أصبح لزاما أن يكون المدقق الداخلي مستشارا موثوقا أمام مجلس إدارته والإدارة التنفيذية، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية فكرة عقد هذا المؤتمر، خاصة في ظل الظروف العالمية والمخاطر النمطية والناشئة التي تؤثر على بيئة الأعمال.بدوره، قال شريك ضمان المخاطر في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط عيسى حبش إن الشركة فخورة بالتعاون مع اتحاد المصارف وجمعية المدققين الداخليين لتنظيم هذا المؤتمر، حيث كان من الرائع رؤية العديد من المتخصصين في الشؤون المالية والتدقيق الداخلي مجتمعين للتعرف على تحديات واتجاهات التدقيق الداخلي والمشاركة في مناقشات هادفة.من جهته، شكر رئيس جمعية المدققين الداخليين الكويتية وممثل جمعية المدققين الداخليين العالمية فرع الكويت منصور ششتري، اتحاد المصارف وشركة برايس ووترهاوس على تنظيم هذا المؤتمر. وأعرب عن سعادته للمشاركة، كما دعا العاملين بأنشطة الرقابة والأنشطة ذات الصلة الى الانضمام الى جمعية المدققين الداخليين، ومعهد المدققين الداخليين العالمية فرع الكويت.