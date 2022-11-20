أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس السبت عن ثقته بأن المهاجم نيكلاس فولكروغ سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى بكأس العالم 2022 في قطر.



وكان فولكروغ (29 عاما) مهاجم فيردر بريمن هو الوحيد الذي غاب عن تدريبات المنتخب الألماني اليوم في نادي «الشمال» الرياضي القطري بسبب إصابته بالانفلونزا.



وقال بيرهوف: «لا يمكن التوقع بشكل دقيق» قبل مباراة الفريق الأولى في البطولة، والتي يلتقي فيها المنتخب الياباني يوم الأربعاء المقبل.ورغم هذا، يرى بيرهوف أن الوقت لا يزال كافيا ليستعد اللاعب لبداية مشوار الفريق في البطولة. وكان فولكروغ استهل مسيرته الدولية مع المنتخب الألماني يوم الأربعاء الماضي، وسجل هدف الفوز 0-1 على المنتخب العماني وديا في مسقط.