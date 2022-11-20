يواصل المنتخب التونسي استعداداته لمواجهته الأولى في مونديال قطر 2022 أمام الدنمارك الثلاثاء المقبل، مع إقامة حصته التدريبية الثانية على ملعب العقلة في العاصمة الدوحة.



ويخوض منتخب «نسور قرطاج» مهمة صعبة في المونديال في مجموعة رابعة تضم أيضا أستراليا التي تلتقيها في 26 الحالي، ومن ثم فرنسا حاملة اللقب وتواجهها في 30 الجاري.



وعن مواجهة الدنمارك، قال نجم المنتخب التونسي فرجاني ساسي في تصريحات صحافية إن «الأجواء جيدة والاستعدادات تسير بالشكل المطلوب»، مضيفا المنتخب الدنماركي منافس صعب وتطور كثيرا، لكن نحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية.



وكان المنتخب التونسي اختتم استعداداته لكأس العالم التي تنطلق الأحد، بالفوز في مباراة ودية بالدوحة على إيران 2-0، وهذه المشاركة هي السادسة لتونس في كأس العالم، ولا يزال يبحث عن عبور أول إلى الدور الثاني.