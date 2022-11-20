من تسهيل وصول ذوي القدرة المحدودة على الحركة مرورا بوصف صوتي لوقائع المباريات وصولا إلى مساحات لاسترخاء المصابين بالتوحد: من خلال هذه «الغرف الحسية» المتوافرة في ثلاثة ستادات وبعض مناطق المشجعين، يحاول مونديال قطر إتاحة الفرصة لجمهور جديد بالتمتع بالعرس الكروي.



وبحسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو فإن مونديال قطر «سيكون الأفضل على الإطلاق والأكثر تأمينا لسهولة الوصول».



والجديد في هذه النسخة هو استحداث غرف مخصصة لإراحة الأشخاص المصابين بالتوحد أو الذين يعانون اضطرابات في المعالجة الحسية.



وهذه «الغرف الحسية» ستكون متوافرة في ثلاثة ستادات (البيت، ولوسيل، والمدينة التعليمية)، في حين ستكون ست غرف أخرى مماثلة موجودة على مقربة من مناطق المشجعين الرئيسية ومن ستاد المدينة التعليمية.



ويمكن لحملة التذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم (يحق لكل منهم بمرافق واحد تذكرته مجانية) أن يتابعوا المباراة من مدرج الملعب كسائر المتفرجين لكن إذا «أصبح الجو ضاغطا بعض الشيء، (فهذه الغرف) توفر بيئة هادئة وآمنة يمكنهم التوجه إليها لمواصلة الاستمتاع بالمباراة»،



وهذه الغرف التي يتسع كل منها لحوالي 10 أشخاص، مزودة بنوافذ كبيرة تسمح لمن بداخلها بمواصلة مشاهدة المباراة في بيئة خالية من الضوضاء.



وفي كل من هذه الغرف، فرش ملونة للجلوس عليها، وحصائر حسية للمسها، وبروجكتورات، ومصابيح ليد وألياف ضوئية منيرة، وهي أدوات يمكن للأطفال والشبان أن يلتهوا بها إذا ما تعرضوا للتوتر بسبب الجو الضاغط في المدرجات.



وتقول أليسون صراف التي شاركت في هذا المشروع بمتجرها الذي أسسته في الدوحة والمتخصص بتطوير مهارات الأطفال المصابين بالتوحد وتعليمهم أن هذه الغرف «ليس الهدف منها أن يكون هناك فصل بينهم وبيننا. بل هدفها هو تعويدهم على الملاعب شيئا فشيئا».



ولهذه الفئة من المتفرجين العديد من الأدوات التي تساعدهم على الاسترخاء إذا ما قرروا متابعة المباريات من المدرجات حصرا. وتشمل هذه الأدوات سماعات تحد من الضوضاء وبطانيات موزونة وألعابا لتخفيف التوتر.



وجرى اختبار هذه الغرف للمرة الأولى خلال العامين الماضيين عندما استضافت قطر بطولتي كأس العالم للأندية وكأس العرب واللتين كانتا بمنزلة بروفة لكأس العالم.



والجديد الآخر في النسخة القطرية من المونديال هو تطبيق مجاني سيسمح للأشخاص الذين يعانون مشكلات بصرية بمتابعة وقائع كل المباريات بالإضافة إلى حفلتي الافتتاح والختام، من خلال وصف صوتي باللغتين العربية والإنجليزية.