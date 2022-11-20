اعلن مالك شركة (تويتر) إيلون ماسك، اعادة تفعيل حساب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال ماسك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس السبت، بعد اجراء استطلاع لمعرفة رأي مستخدمي (تويتر) في امكانية عودة ترامب الى المنصة "الناس تحدثوا .. ترامب سيعود".

وصوت نسبة 52 في المئة من اصل 15 مليون شخص شاركوا في الاستطلاع على اعادة تفعيل حساب ترامب ب(تويتر) مقابل رفض نسبة 48 في المئة لذلك.

وكانت ادارة (تويتر) الى جانب منصات إلكترونية اخرى قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام انصاره لمبنى الكونغرس (كابيتول) بواشنطن في السادس من يناير العام الماضي.