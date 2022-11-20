شاركت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في رعاية المؤتمر الدولي الثالث لعمارة المساجد (ICMA 3)، الذي انعقد بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، تحت شعار "المسجد: مبنى عابر للثقافات"، بتنظيم مشترك من جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد وكلية العمارة بجامعة الكويت ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ورعاية ومشاركة عدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية والمعاهد الأكاديمية المختصة.

وبهذه المناسبة كرم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (راعي المؤتمر)، الهيئة الخيرية لرعايتها المؤتمر، وتسلم التكريم المدير العام للهيئة م. بدر سعود الصميط.

كما شاركت الهيئة الخيرية في المعرض المقام على هامش المؤتمر، بعرض مطبوعاتها وتقاريرها الإعلامية وإصداراتها ودراساتها المتعلقة بالعمل الخيري، والتي توضح إنجازاتها في بناء وعمارة المساجد.

وينطلق اهتمام الهيئة الخيرية ببناء وعمارة المساجد في أكثر من 80 دولة حول العالم من استراتيجيتها الساعية لنشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وتفعيل دور المسجد في الإسلام كمنارة ثقافية ومركز إشعاع علمي، يعبر عن هوية المسلمين وحضارتهم الممتدة عبر التاريخ.

يذكر أن المؤتمر ناقش على مدار ثلاثة أيام دور المسجد كمحور لبناء الثقافات المتقاطعة، في 3 مسارات هي عمارة المساجد بين السياقات العالمية والتقاليد المحلية، والروحانيات في عمارة المساجد، والتقنيات المختلفة في تصميم وبناء المساجد.