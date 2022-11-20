وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العليم، قال في مقدمته، قامت وزرة التربية بالتعديل على الطبعات الجديدة للكتب الدراسية 2022 - 2023 وذلك بالإضافة او الإلغاء على المادة العلمية لجميع المواد، لذلك يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- هل تم التعديل على المناهج في الطبعات الجديدة من قبل مؤلفي هذه الكتب او تحت إشرافهم ؟ في حالة الاجابة بنعم يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن وأسماء جميع الحضور فيها، وإذا كانت الإجابة بلا فيرجى تزويدي بالآتي:

أ‌- ما السند القانوني الذي يسمح لإدارة تطوير المناهج بإضافة او إلغاء مادة علمية في الكتب الدراسية دون الرجوع لمؤلفي الكتب أو التوجيه العام للمجال الدراسي.

ب‌- هل تم ذكر اسم من قام بالتعديل سواء بالإضافة او الالغاء على المادة العلمية في الطبعات الجديدة؟

ت‌- ماهي الجهة التي تتحمل المسؤولية في حال وجود أخطاء علمية في الطبعات الجديدة

2 - هل تم تعميم الطبعة الجديدة على كل مدارس الكويت وسحب الطبعة القديمة من المدراس وماهي آلية توزيع الطبعات الجديدة على المناطق التعليمية

3- هل تم ابلاغ التواجيه الفنية قبل اعداد اسئلة الامتحانات الموحدة من كتب الطبعة القديمة

4- كيف سيتم وضع اسئلة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 على مستوى الكويت بعد اجراء تعديل على المناهج مع العلم ان بعض الطلبة لا يزالون يدرسون من الطبعات القديمة؟ وهل سيتم وضع الأسئلة حسب كتب الطبعة القديمة ام طبعة 2022-2023 (المعدلة)؟