بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف قامت مبرة الكنادرة الخيرية بتنفيذ مشروع "شراء وتوزيع المصاحف المفسرة لغير الناطقين باللغة العربية" داخل دولة الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة الكنادرة الخيرية إبراهيم محمد حسن الكندري في تصريح صحافي: “إننا نرجو أن يكون هذا المشروع خيرًا وبركة لخدمة القرآن الكريم أولاً، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانياً، راجين من الله العلي القدير العون والتوفيق في كل أمورنا الدينية والدنيوية وأن يوفق هذا المشروع لخدمة ما تم من أجله وهو القرآن الكريم، لينتفع به المسلمون ليتدبروا معانيه.

وأوضح الكندري أن المشروع يأتي من خلال اضطلاع مبرة الكنادرة الخيرية بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم، أمام ازدياد حاجة إخواننا المسلمين غير الناطقين باللغة العربية للمصحف الشريف، وترجمة معانيه إلى مختلف اللغات التي يتحدثون بها.

وقد أشاد الكندري بالتعاون المثمر والبناء الذي تقوم به المبرة مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية المتنوعة داخل الكويت ومن ذلك مشروع "شراء وتوزيع المصاحف المفسرة لغير الناطقين باللغة العربية"، حيث قامت المبرة من خلال هذا المشروع بتوزيع أكثر من ألف مصحف مفسر على الأفراد والأسر غير الناطقين باللغة العربية المتواجدين داخل البلاد.

هذا وجدد الكندري تأكيده على حرص المبرة على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ مختلف مشاريعها من خلال اللجان المختصة لديها، التي تشرف على المشروعات بجميع نواحيها حتى تتحقق أهدافها.

مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الكويت، مما يصب بشكل رئيسي في خدمة ودعم العمل الخيري واستمراريته.