مريم بندق

أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ، أن إنجاز تطبيق سهل لأصحاب الأعمال يهدف لتمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة، إلى جانب تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض ، مضيفاً أنه تم تطوير نظام التراخيص و الربط والتنسيق بين الهيئة و جميع الجهات المصدرة للتراخيص لتمكين أصحابها من متابعة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بهم.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي عبر تغريدة على حساب الهيئة في " تويتر "، نحن في مرحلة تجريبية لرصد وتلقي الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق لمعالجتها تمهيدا لإطلاق التطبيق رسميا .

هذا وأعلن مركز التواصل الحكومي أن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية وستتم إضافة جهات أخرى بخدمات جديدة أثناء الفترة التجريبية.