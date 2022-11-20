غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر اليوم والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى دولة قطر وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وسفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبدالله زيد آل محمود.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ فهد سعد العبدالله السالم الصباح ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



