وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1 - جميع قرارات التكليف الداخلي للوظائف الإشرافية خلال عام ٢٠٢٢ في الادارة العامة للجمارك

2 - قائمة بأسماء المكلفين بالمهمات الرسمية في الادارة العامة للجمارك خلال عام 2022 ونوع التذاكر المحجوزة لهم من حيث الدرجة ودرجاتهم الوظيفية مع تزويدنا بصورة ضوئية عن جميع المخاطبات الداخلية والخارجية الخاصة بهذا الشأن.

3 - قائمة بأسماء الاشرافيين الذين تم مجازاتهم اداريا في الادارة العامة للجمارك خلال عام ٢٠٢١ وتقييمهم عن عام ٢٠٢١ مع تزويدنا بصورة ضوئية عن القرارات المتخذة بشأنهم خلال عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ (تكليف داخلي - ندب - تثبيت - تسكين - صرف مكافآت - مجازاة)

4 - قائمة بأسماء مدراء الادارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في الادارة العامة للجمارك مع بيان مؤهلاتهم العلمية ومناصبهم.

5 - هل تم الاعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الإدارة العامة للجمارك؟ مع تزويدنا بما يفيد ذلك