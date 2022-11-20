أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش للمـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه ، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23 نوفمبر 2022 من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً ويوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 من الساعة الثانية فجرا ولغاية الساعة الثانية ظهرا في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع .