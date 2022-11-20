انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر والتي تستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل، في ستاد البيت في منطقة الخور بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول، ولفيف من الشخصيات السياسية والرياضية من مختلف دول العالم.

وقبيل الحفل بساعات امتلأت شوارع العاصمة القطرية الدوحة في أجواء مبهجة بالمشجعين والجماهير، وطغى الزي الخليجي "الدشداشة والغترة والعقال" على جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتبارى المشجعون من كافة الدول المشاركة في ابتكار تصاميم وتقليعات جديدة مصحوبة بأعلام دولهم، ما لفت الأنظار في شوارع الدوحة والمجمعات التجارية، وأبدى المشجعون حماسًا كبيرًا وكأن البطولة في أدوارها الحاسمة، وهم يصدحون بالأغاني والأناشيد الوطنية. كما اكتظت الساحات الخارجية المحيطة باستاد البيت بالجماهير من مختلف الجنسيات انتظارا لبدء فقرات حفل الافتتاح.