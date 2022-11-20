أثارت أول حالة وفاة ناجمة عن مرض كوفيد19-، في الصين، منذ حوالي ستة أشهر، قلقا بأن بكين ربما تشهد عودة للقيود المشددة على المدارس والمطاعم والمتاجر، وسط تفش مستمر في العاصمة.

وذكرت صحيفة "بكين ديلي" أن رجلا87/ عاما/ توفي في بكين، بعد أن تدهورت حالته، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وقال التقرير إنه ظهرت عليه أولا أعراض كوفيد، في 11 نوفمبر، وتأكدت إصابته بعد ذلك بيومين.

وكانت تلك أول حالة وفاة موثقة، بسبب كوفيد، منذ 26 أيار/مايو الماضي، عندما سجل مسؤولون في شنغهاي حالة وفاة واحدة.

وقال شي هيجيان، المسؤول بحكومة البلدية، في بيان موجز إن الوضع بالنسبة للسيطرة على كوفيد، في بكين "محبط"، حيث تواجه الكثير من المناطق مخاطر خفية، بالنسبة لانتشار الفيروس في المجتمع.