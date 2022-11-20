فاز الفيلم الإيراني (حكاية من شمرون) للمخرج عماد الإبراهيم دهكردي بجائزة النجمة الذهبية للدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

الفيلم إنتاج فرنسي ألماني إيراني إيطالي مشترك وتدور أحداثه خلال أكثر من 100 دقيقة في شمرون بشمال إيران حيث يعيش إيمان وشقيقه الأصغر بايار رفقة والدهما بعد وفاة والدتهما.

وفي إطار سعيه للبحث عن مخرج من حياته البائسة يستطيع من خلال علاقاته مع شبان المدينة بدء مشروع تجاري لتحقيق الربح السريع لكن هذا الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى فرصة لبداية جديدة يتحول إلى حلقة معقدة تؤثر على مصير الأسرة.

وخلال حفل إعلان الجوائز صعد مخرج الفيلم للمسرح لاستلام الجائزة قائلا إنه يهديها "إلى كل النساء المدافعات عن الحرية في إيران، وكل الأمهات الإيرانيات اللواتي فقدن أحد أبنائهن دفاعا عن الحرية والكرامة" في إشارة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر أيلول الماضي.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جائزتها مناصفة لفيلمي (أزرق القفطان) إخراج المغربية مريم التوزاني و(الروح الحية) للمخرجة الفرنسية كريستيل ألفيس ميرا.

وفازت بجائزة الإخراج السويسرية كارمن جاكير عن فيلم (برق) فيما فازت الكورية تشوي سيونغ يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الكندي (رايسبوي ينام) وفاز الإندونيسي ارسويندي بينينج سوارا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (سيرة ذاتية).

وكانت المسابقة الرسمية للمهرجان الذي انطلق في 11 نوفمبر تشرين الثاني قد ضمت 14 فيلما روائيا طويلا تعرض لأول مرة عالميا أو في الشرق الأوسط وأفريقيا.