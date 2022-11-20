توقع البنك المركزى البولندي، بلوغ مستويات التضخم في البلاد، نسبة 20 في المائة، بنهاية العام الجاري.

وذكر البنك - أنه سيواصل سياسات رفع الفائدة المصرفية لامتصاص السيولة السوقية وصولا بالفائدة الى 75ر6 في المائة بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت 1ر0 في المائة، بنهاية العام الماضي.

وبحسب بيان المركزى البولندي، ارتفع المستوى العام للتضخم في بولندا بصورة متسارعة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت 11 في المائة، مقارنة عما كان عليه التضخم خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، ومقارنة بشهر سبتمبر الماضي جاء التضخم في بولندا خلال أكتوبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3ر0 في المائة، وذلك دونما احتساب كلفة السكن.

وجاء في بيان صادر عن بنك بولندا المركزي، أنه باحتساب كلفة السكن إلى مؤشر قياس التضخم الخاص بالسلع الاستهلاكية؛ تكون مستويات التضخم المسجلة خلال أكتوبر الماضي، قد بلغت 17 في المائة، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال أكتوبر 2021.

وأرجع "المركزي البولندي" أسباب ارتفاع التضخم إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتاثيرها على أسعار السلع الغذائية والطاقة.