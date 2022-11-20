قام فريق بحثي من عدة دول بتطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا يمكن الاحتفاظ به في الثلاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، على عكس الفترات الحالية المسموح بها للاحتفاظ بلقاحات كورونا ، والتي لا تتجاوز 30 يوما في ظروف عادية، وأطلقوا على هذا اللقاح اسم "تشولا كوفيد19".

ونشرت دورية "ناتشر" العلمية أن الفريق العلمي المكون من مجموعة من الباحثين من تايلاند والولايات المتحدة وكندا قاموا باعتماد تقنية مشابهة لتقنية تصنيع لقاحات فايزر وموديرنا والمعروفة بتقنية لقاح الحمض النووى الريبوزي المرسال والمسماه اختصارا باسم لقاح "الرنا".

وكشفت الدورية عن أن الفيروس الجديد يمكن الاحتفاظ به لفترات أطول على عكس لقاحات فايزر وموديرنا التي يتطلب الاحتفاظ بها لفترات طويلة التخزين فى درجات حرارة تصل إلى 60 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر، و 15 درجة تحت الصفر لموديرنا.

وأشارت دورية "ناتشر" إلى أن تطوير هذا اللقاح الجديد يعتبر تجاوزا لمشكلة أساسية كانت تواجه الدول النامية بشكل خاص في كيفية الاحتفاظ بلقاحات كورونا واستخدامها على فترات كبيرة.

وأضافت الدورية أنه تم اختبار اللقاح الجديد ومدى فاعليته والتي أثبتت كفاءتها مثل لقاحي فايزر وموديرنا في تكون أجسام مضادة في داخل جسم الإنسان، وإمكانية تجنب الإصابة بأعراض خطيرة لكورونا .. وأشار الفريق العلمي المشارك في تطوير اللقاح إلى أنه أيضا أثبت فاعلية لمكافحة متحورات كورونا ومن بينها "ديلتا" و"جاما" و"بيتا" و"الفا"، إلا أنه أثبت فاعلية أقل ضد متحور "أوميكرون".

وكشفت الدورية العلمية عن أن اللقاح الجديد له نفس الآثار الجانبية للقاحي فايزر وموديرنا ، وأنه يخضع حاليا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية.