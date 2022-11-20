حصل الممثل مايكل جيه فوكس، الذي أذهل الجماهير بالمسلسل الكوميدي التلفزيوني (فاميلي تايز) أو "روابط عائلية" وسلسلة أفلام (باك تو ذا فيوتشر) أو "عودة إلى المستقبل" في ثمانينيات القرن الماضي، على جائزة أوسكار فخرية أمس السبت تقديرا لجهوده التي أدت إلى جمع 1.5 مليار دولار لأبحاث داء باركنسون.

وتم تشخيص إصابة فوكس بمرض باركنسون، وهو خلل عصبي يسبب الرُعاش بجانب أعراض أخرى، في سن 29 عاما. وقلص بعد ذلك نشاطه المهني في التمثيل وأنشأ مؤسسة مايكل جيه. فوكس لأبحاث مرض باركنسون للمساعدة في تمويل أبحاث العلاج في عام 2000.

وقال الممثل الكندي على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز لجنة التحكيم السنوي، وسط احتفاء كبير من حشد من نجوم بارزين من بينهم توم هانكس وجنيفر لورانس، "وقوفي هنا وتلقي كرمكم هذا مدعاة للتواضع بأعمق الصور".

وقال فوكس إن أصعب ما في مرضه هو "مواجهة الغموض" وإنه أبقى تشخيصه سريا لسنوات "لأنني لم أكن أعلم ما إذا كان الجمهور يمكن أن يضحك إذا علموا أنني أعاني".

حصل فوكس (61 عاما)، على جائزة جين هيرشولت الإنسانية من لجنة تحكيم أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي توزع جوائز الأوسكار، وقدمها له صديقه وودي هارلسون.

وقال نجم مسلسل (تشيرز) أو "هتافات" إن فوكس "حوّل تشخيصا مروعا إلى مهمة شجاعة"