ارتفع التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أربع نقاط مئوية في استطلاع رأي أجرته صحيفة "ماينيتشي" إلى 31% مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة، وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن معدل رفض رئيس الوزراء تراجع إلى 62% من 65% في استطلاع الرأي الذي أجري على مستوى البلاد يومي 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ولدى سؤال المشاركين في الاستطلاع إذا كان يجب أن يستقيل وزير الشؤون الداخلية والاتصالات مينورو تيرادا من منصبه على خلفية قضايا تتعلق بتمويله السياسي، قال 70% منهم إنه يجب أن يستقيل، بينما رأى 12% أنه لا ينبغي أن يترك منصبه، بحسب الصحيفة.

وقال 43% من المشاركين في استطلاع الرأي إن كيشيدا يجب أن يتنحى قريبا عن منصبه، بينما يرغب 31% أن يبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في أيلول/سبتمبر .2024