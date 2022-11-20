ذكر جوتام أداني ،أغنى رجل في آسيا ، أن من المقرر أن يبلغ حجم اقتصاد الهند 30 تريليون دولار بحلول عام 2050، وهي قفزة تبلغ نحو عشرة أمثال حجمه الحالي مدفوعة بزيادة الاستهلاك والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الملياردير في مؤتمر في مومباي إن إجمالي الناتج المحلي الهندي قد يبدأ في النمو بواقع تريليون دولار كل 12 إلى 18 شهرا خلال العقد المقبل، ما يعزز وضعه كمقصد استثماري. وأضاف أن نصيب الهند من إجمالي الناتج المحلي العالمي من المرجح أن يتجاوز 20 % بحلول .2050

وأكد الملياردير، الذي يعمل في مجالات متعددة من الفحم إلى الموانئ، مجددا التزام مجموعته باستثمار 70 مليار دولار في سلسلة الطاقة النظيفة.

وقال إنه من المرجح أن يعني النمو الاقتصادي أن استهلاك الطاقة في الهند سوف يرتفع بواقع 400 % بحلول 2050، وأن البلاد سوف تلتزم بتحول "لا مثيل له" في مجال الطاقة لتلبية هذا الطلب.