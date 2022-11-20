قالت السلطات الفرنسية إنه تم رصد أحد حيوانات الفظ في ميناء دييب في نورماندي بشمال فرنسا، على بعد أميال من موطنه الطبيعي حول الدائرة القطبية الشمالية.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن الحيوان، الذي ينتمي لهذا النوع من الثدييات البحرية الذي يوجد عادة في جرينلاند أو روسيا أو ألاسكا، لم تظهر عليه أي علامات لاعتلال صحته.

وطوقت السلطات المنطقة مساء أمس الجمعة لحماية الحيوان ذي النابين الذي كان يستريح على الشاطئ، حسبما أظهرت صورة نشرتها الإدارة المحلية على تويتر. وغاص الفظ السبت واختفى.

وصار هذا الفظ أحدث حيوانات بحار القطب الشمالي التي ضلت طريقها وظهرت في المياه الفرنسية هذا العام. ونفق حوت أبيض في نهر السين في أغسطس آب، بعد بضعة أشهر من نفوق حوت قاتل أصيب بمرض عضال في النهر نفسه.