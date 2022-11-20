ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في دولة قطر بنسبة 9ر4 % في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، قياسا مع ذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغ 4ر102 نقطة، بينما انخفض بنسبة 2ر3 %، مقارنة بشهر آب/ أغسطس الماضي .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ، يعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 46ر82 % ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 85ر15 % ، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 16ر1 % ، والمياه بأهمية نسبية قدرها 53ر0 %.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 8ر2 % في الشهر قبل الماضي ، مقارنة بالشهر الذي قبله ، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1ر2 % ، وبالمقارنة مع أيلول/ سبتمبر من العام الماضي يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 5ر5 %.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 3ر5 % في الشهر قبل الماضي عن الشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5ر9 % ، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4ر6 % ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2ر5 % ، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8ر2 %.