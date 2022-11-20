أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكن هويتفلدت، أن بلادها بصدد تقديم حزمة تبلغ قيمتها 220 مليون كرونة نرويجية (نحو 22 مليون دولار)، لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الخدمات الأساسية في أفغانستان.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية بأنه من المقرر أن تقوم النرويج بتسليم الاموال للأمم المتحدة والبنك الدولي.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية النرويجية في بيان لها: "يواجه الشعب الأفغاني شتاء قاسيا ويجب ألا ننسى المواطنين الافغان. ستقدم النرويج 220 مليون كرونة نرويجية للأمم المتحدة والبنك الدولي، لدعم جهودهما للحفاظ على الخدمات الأساسية وتمكين الأفراد في أفغانستان من إعالة أنفسهم. كما زادت النرويج من دعمها للمنظمات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في المجتمع الأفغاني".

وأضافت هويتفلدت: "لن يذهب أي من التمويل المقدم من النرويج إلى نظام طالبان".

جدير بالذكر أن التحديات الاقتصادية القاسية أجبرت العديد من الأطفال في أفغانستان على العمل.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات لأفغانستان بقيمة 75 مليون يورو.