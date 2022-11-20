ذكر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني ستيف باركلي أن مطالب الممرضات بزيادة الأجور، غير معقولة.

وقال باركلي لقناة "سكاي نيوز" البريطانية أن ممثلين عن النقابة يطالبون بزيادة 6ر17%، مما سيضيف تسعة مليارات جنيه استرليني(7ر10 مليار دولار) لميزانية هيئة الصحة الوطنية وستكون كبيرة للغاية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بالأجور ن وإنما بشروط أوسع ولهذا السبب فإني حريص للغاية على التواصل مع النقابات العمالية.

تأتي تصريحاته، فيما صوتت الممرضات في إنجلترا وويلز واسكتلندا هذا الشهر على تنظيم أكبر إضراب، في تاريخ الكلية الملكية للتمريض، البالغ 106 أعوام.