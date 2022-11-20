نمت إيرادات الدولة اليونانية الناتجة عن المعاملات العقارية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أيلول/سبتمبر بنسبة 35% عن العام الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

وزادت إيرادات الحكومة من نقل ملكيات الشقق وقطع الأراضي بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب بيانات صادرة عن "الهيئة المستقلة للإيرادات العامة".

وعلى الرغم من أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة، كان هناك يوميا ما يقرب مما يتراوح بين 900 و1000 إعلان عن عمليات بيع أو تبرعات عقارية أو استحقاقات للوالدين، من خلال منصة "ماي بروبرتي" الإلكترونية.

ومن خلال معالجة بيانات "الهيئة المستقلة للإيرادات العامة"، اتضح أن إيرادات بيع العقارات (باستثناء قطع الأراضي) خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أيلول/سبتمبر كم عام 2022، بلغت 77ر235 مليون يورو، بالمقارنة مع 23ر175 يورو في عام 2021، بينما وصلت عائدات بيع قطع الأراضي إلى 5ر74 مليون يورو، مقابل 13ر54 مليون يورو في عام .2021

وفي المجموع، تم تحصيل 27ر310 مليون يورو مقابل 36ر229 مليون يورو، بزيادة نسبتها 2ر35%.