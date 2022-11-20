2.99 مليار دينار عجزاً فعلياً عن 2021 /2022

أعلنت وزارة المالية رسميا أن الكويت سجلت عجزا يقدر بـ 2.99 مليار دينار خلال السنة المالية الفائتة (2021 /2022)، وذلك بعدما بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة نحو 18.6 مليار دينار، مقابل مصروفات بلغت قيمتها 21.6 مليار دينار.

وتفصيليا، قالت «المالية» عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الكويت سجلت أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات، كما شهد العجز انخفاضا فعليا بواقع 72.2% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021.

وذكرت الوزارة أن حجم الإيرادات النفطية بلغ 16.2 مليار دينار بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية بلغت 2.39 مليار دينار.