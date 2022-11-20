أصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقا للمراسيم رقمي 131 و132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2021/ 2022 إلى مجلس الأمة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز مؤشرات الحساب الختامي للدولة، تمثل فيما يلي:

٭ إجمالي الإيرادات الفعلية: 18.6 مليار دينار، بارتفاع نسبته 76.9% عن السنة الماضية.

٭ الإيرادات النفطية الفعلية: 16.3 مليار دينار، بارتفاع نسبته 84.5% عن السنة الماضية.

٭ الإيرادات غير النفطية الفعلية: 2.4 مليار دينار، بارتفاع نسبته 38.5% عن السنة المالية الماضية وأعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات.

٭ إجمالي المصروفات الفعلية: 21.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 1.5% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.4 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 22/21.

٭ العجز الفعلي: 3 مليارات دينار بانخفاض نسبته 72.2% عن ختامي السنة الماضية 2021/2020.

٭ بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 80.7 دولارا، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.539 مليون برميل.

وبهذه المناسبة، قال وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: «إن ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة، وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية ولكن من المهم إبرازه أيضا هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات. اليوم العالم والمنطقة يمران بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصا اقتصادية متنوعة، كما إن الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي والمالي وكل هذه العوامل تمكنا من ليس فقط تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد».

واختتم الرشيد كلمته، قائلا: «ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».