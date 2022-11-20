شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، أجواء جميلة ومبهرة وفقرات مميزة ، وتواجد الممثل الأميركي الشهير مورجان فريمان مع غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة القطري، الذي قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية فعاليات الافتتاح.

وتبادل مورجان فريمان الحديث مع الشاب القطري غانم المفتاح حول تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ازدواجية المعايير وكيفية إطلاق الأحكام المتسرعة.

كما شهدت الفقرة الثانية من العرض الرئيسي لحفل الافتتاح، أغنية جديدة بعنوان “حالمون” لتضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي جونجكوك وعضو فرقة “BTS” جونجكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

وشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من 7 فقرات قدمها فنانون عالميون وتم المزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، كما تم خلاله الاحتفاء بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.